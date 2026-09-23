IIT-बॉम्बे में आत्महत्या करने वाले छात्र की अंतिम बातचीत सामने आई, दोस्त को किया था कॉल

रिपोर्ट के मुताबिक, साहिल शुक्रवार को दोपहर डेढ़ बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद उन्होंने दोपहर ढाई बजे अपनी मित्र से आखिरी बार फोन पर बात की।

साहिल ने कहा, "मुझसे गलती हो गई है। मेरा पिछला थर्मोडायनॉमिक्स का पेपर अच्छा नहीं रहा और अब ये हो गया।"

इसके बाद प्रेमिका ने उसे शांत और धैर्य रखने को कहा।

पुलिस ने बताया कि इस दौरान साहिल ने जातिगत भेदभाव का जिक्र नहीं किया था।