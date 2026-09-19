IIT बॉम्बे में छात्र के आत्महत्या करने के बाद विरोध प्रदर्शन पर उतरे अन्य छात्र

IIT बॉम्बे के छात्र ने परीक्षा में ChatGPT का उपयोग करते पकड़े जाने पर की आत्महत्या

लेखन भारत शर्मा 09:49 am Sep 19, 202609:49 am

क्या है खबर?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पवई परिसर से एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। वहां द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने और ChatGPT से उत्तर खोजने की बात पकड़े जाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद परिसर में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्राें ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।