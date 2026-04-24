हैदराबाद में 4,500 किलो नकली चाय जब्त, बड़े गिरोह का हुआ फर्दाफाश

अधिकारी: चाय में खतरनाक रंगों से रहें सावधान

जो नकली चाय जब्त की गई है, उसमें 'सनसेट येलो एफसीएफ' और 'टार्ट्राज़िन' जैसे खतरनाक रंग मिले हैं। ये रंग सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और इनसे पेट की समस्या, एलर्जी जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। इस पूरे मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे चाय खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट की जांच जरूर करें। इसके अलावा, घर पर कुछ आसान टेस्ट करके भी आप अपनी चाय की शुद्धता परख सकते हैं।