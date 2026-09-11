जयपुर में पति ने ईंट से हमला कर की पत्नी और 3 बेटियों की हत्या

जयपुर में पति ने ईंट से हमला कर की पत्नी और 3 बेटियों की हत्या

लेखन भारत शर्मा 04:05 pm Sep 11, 202604:05 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोविंदपुरा इलाके से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक सिरफिरे शख्स ने घरेलू कलह के चलते गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी और 3 सगी बेटियों की सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।