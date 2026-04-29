पति के हमले में लहूलुहान हुई वकील, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
एक महिला वकील पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला उनके पति ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद ही यह मामला न्यायालय के ध्यान में आया था। महिला वकील को शुरू में AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था।
पति गिरफ्तार, लापता बच्चों की जांच शुरू
पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जांच की कमान एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए, बेहतर होगा कि यह कोई महिला अधिकारी हो। दंपति के लापता बच्चों के बारे में भी जांच की जा रही है। आरोप है कि पति उन्हें अपने साथ ले गया था।
इसके अलावा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) महिला वकील के इलाज, दूसरे खर्चों और उनकी बेटियों के पालन-पोषण के लिए भी आर्थिक मदद देने पर विचार करेगी। यह मामला इस बात पर भी जोर देता है कि महिला पेशेवरों पर होने वाली हिंसा के मामलों में तुरंत कार्रवाई कितनी जरूरी है।