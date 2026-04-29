पति के हमले में लहूलुहान हुई वकील, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

पति गिरफ्तार, लापता बच्चों की जांच शुरू

पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जांच की कमान एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए, बेहतर होगा कि यह कोई महिला अधिकारी हो। दंपति के लापता बच्चों के बारे में भी जांच की जा रही है। आरोप है कि पति उन्हें अपने साथ ले गया था।

इसके अलावा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) महिला वकील के इलाज, दूसरे खर्चों और उनकी बेटियों के पालन-पोषण के लिए भी आर्थिक मदद देने पर विचार करेगी। यह मामला इस बात पर भी जोर देता है कि महिला पेशेवरों पर होने वाली हिंसा के मामलों में तुरंत कार्रवाई कितनी जरूरी है।