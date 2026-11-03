बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच नदियों के गाद से हाईवे बनाने का समझौता हुआ है

नदी संजीवनी योजना में बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद से कैसे तैयार होंगे हाईवे?

लेखन भारत शर्मा 04:32 pm Nov 03, 202604:32 pm

क्या है खबर?

बिहार में हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ और नदियों में जमा होने वाली भारी गाद (सिल्ट) की समस्या को अब विकास के अवसर में बदल दिया गया है। बिहार सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा। आइए जानते हैं नदियों की गाद से हाईवे कैसे बनेंगे।