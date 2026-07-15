भारत-ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौते से हजारों भारतीय कामगारों को होगा फायदा (तस्वीर: फाइल)

भारत-ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौते से 75,000 भारतीय कामगारों को क्या लाभ होगा?

लेखन भारत शर्मा 07:54 pm Jul 15, 202607:54 pm

क्या है खबर?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बुधवार (15 जुलाई) से लागू हो गया। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कहा जाता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच पिछले जुलाई में हुए दोहरे अंशदान सम्मेलन (DDC) समझौते भी लागू हुए हैं। इसके तहत ब्रिटेन ने भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को 5 साल के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट दी है। आइए इसके बारे में जानते हैं।