NewsBytesExplainer: कैसे मचती है भगदड़, इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है?

NDMA के अनुसार, सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ के व्यवहार को समझना जरूरी है।

NDMA ने बताया कि भीड़ में किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है। जैसे कुछ लोगों द्वारा बैरिकेड कूदना या बाहर निकलने का वैकल्पिक रास्ता ढूंढना दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

उदाहरण के लिए, देर तक लाइन में लगा एक शख्स बैरिकड कूदकर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है जिसे देख दूसरे भी ऐसा करने लगते हैं।