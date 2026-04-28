भारत के पहाड़ी राज्यों में भीषण गर्मी से किस तरह बढ़ रही जंगल की आग?

पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी राज्यों में भी इसका असर दिख रहा है। पहाड़ी राज्य जंगलों में लगी आग के संकट का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड की ढलानों से लेकर हिमाचल प्रदेश के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और नीलगिरी के जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों तक, आग शुष्क वनस्पति में जला रही है। यह आग वन्यजीवों और मानव जीवन दोनों को प्रभावित कर रही है। आइए इसके कारण जानते हैं।

इजाफा पहाड़ों पर आग की घटनाओं में हो रहा इजाफा डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, आग की घटनाओं की संख्या के साथ उनकी तीव्रता और फैलाव में वृद्धि हुई है। कई स्थानों पर दमकलकर्मी दुर्गम और खड़ी ढलानों पर लगी आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आग से पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है और दीर्घकालिक पारिस्थितिक नुकसान की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

घटना किस राज्य में कितनी हुई आग की घटनाएं? डाउन टू अर्थ के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-फरवरी 2026 में जंगल की आग की घटनाएं 2014-2025 के औसत की तुलना में 80 प्रतिशत बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में 1 नवंबर, 2025 से मध्य मार्च 2026 तक आग की 60 और घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुसार, अप्रैल 2026 के अंत तक, उत्तराखंड (16), हिमाचल प्रदेश (4), जम्मू-कश्मीर (11), अरुणाचल प्रदेश (8), नागालैंड (3) और मेघालय (2) में भीषण आग लगी हैं।

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जानकारी उत्तराखंड में अप्रैल में मिली आग लगने की 1,137 सूचनाएं उत्तराखंड में अप्रैल में 1,137 आग लगने की सूचना दर्ज की गई हैं। रुद्रप्रयाग में लगभग 20 जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं, जिनसे लगभग 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में भी रुक-रुक कर आग फैल रही है।

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कारण पहाड़ी राज्यों में आग लगने के क्या हैं कारण? इसके कारणों में प्राकृतिक परिस्थितियां और मानवीय गतिविधियां दोनों शामिल हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन तेजी से एक कारक के रूप में कार्य कर रहा है। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश और सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। पहाड़ी राज्यों में लू जैसी स्थिति के कारण मौसम की शुरुआत में ही वनस्पति सूख गई है, जिससे जंगल अत्यधिक ज्वलनशील हो गए हैं और तापमान बढ़ने के साथ उनमें आग लग रही है।

बयान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अत्यधिक ज्वलनशील वन संरचना विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न के कारण आग लगने का मौसम लंबा होता जा रहा है, जो जंगल पहले गर्मियों में अधिक समय तक नमी बनाए रखते थे, वे अब तेजी से सूख रहे हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड में चीड़ के जंगल अधिक हैं। चीड़ की सुइयां राल से भरपूर और अत्यंत ज्वलनशील होती हैं, जो शुष्क महीनों के दौरान एक प्राकृतिक ज्वलनशील वातावरण बनाती हैं।

जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां भी हैं जिम्मेदार विशेषज्ञों के अनुसार, आग लगने की कई घटनाएं मानवजनित होती हैं। इनमें फेंकी गई जलती सिगरेट, बिना निगरानी के छोड़ी गई अलाव या जानबूझकर जमीन साफ ​​करना शामिल हैं। शुष्क और तेज हवाओं में छोटी सी चिंगारी भी तेजी से फैल सकती है। पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण आग बुझाने का काम चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में से कई दूरस्थ, खड़ी ढलानों पर हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय में देरी होती है और आग अनियंत्रित रूप से फैलती है।