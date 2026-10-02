अब कैसा है फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छार का स्वास्थ्य? भारतीय राजदूत ने दी जानकारी

विदेश मंत्रालय ने भी स्मित की सेहत पर बयान जारी कहा कि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मंत्रालय ने बताया कि तबुक स्थित एक अस्पताल में प्रारंभिक चिकित्सा उपचार के बाद, उन्हें आगे के इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए अबू धाबी ले जाया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि अबू धाबी स्थित हमारा दूतावास और दुबई स्थित हमारा वाणिज्य दूतावास इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं।