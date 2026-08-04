उत्तर प्रदेश सरकार के 'ऑपरेशन कायाकल्प' ने बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर

उत्तर प्रदेश सरकार का 'ऑपरेशन कायाकल्प' क्या है और इसने कैसे बदली सरकारी स्कूलों की तस्वीर?

लेखन भारत शर्मा 02:10 pm Aug 04, 202602:10 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से बनी 'बदहाली और उपेक्षा' की छवि अब अतीत की बात हो गाई। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कायाकल्प' देश के सबसे बड़े अंतर-विभागीय स्कूल सुधार अभियानों में से एक बनकर उभरा है। 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश और 19 बुनियादी मानकों पर काम करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। आइए इस ऑपरेशन की सफलता पर नजर डालते हैं।