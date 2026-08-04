उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से अब तक 5.38 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड कैसे सुधार रहा लोगों की सेहत? इन बीमारियों का मुफ्त इलाज

लेखन गजेंद्र 02:46 pm Aug 04, 202602:46 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत आयुष्मान कार्ड योजना प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत प्रदेश में 5.38 करोड़ लोगों को कार्ड जारी हो चुके हैं। योजना के तहत हर पात्र परिवार और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर साल 5-5 लाख रुपये का नकद रहित (कैशलेस) इलाज मिलता है। कार्ड में कितनी बीमारियां कवर हैं और कौन इसके पात्र हैं? आइए, जानते हैं।