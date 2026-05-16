झारखंड में जनगणना 2027 का महाअभियान शुरू, 76,000 कर्मी जुटे
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झारखंड ने जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू कर दिया है। इसमें घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। यह काम अगले 14 जून तक चलेगा। इसके तहत टीमें सभी जिलों, शहरों और 32,000 से ज्यादा गांवों में घरों व परिवारों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगी।
झारखंड जनगणना के लिए करीब 76,000 लोगों को तैनात किया गया है
इस चरण के लिए करीब 76,000 लोगों को तैनात किया गया है, जिनमें हजारों गणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं। इन दौरों से पहले, इस महीने की शुरुआत में एक `सेल्फ-एन्यूमरेशन ड्राइव` (स्वयं गणना अभियान) चलाया गया था, जिसमें करीब 2 लाख परिवारों ने अपनी जानकारी ऑनलाइन भर दी थी। इस अभियान में रांची सबसे आगे रहा, जहां से सबसे ज्यादा जवाब मिले। अगला बड़ा चरण अगले साल फरवरी में होगा, जिसमें आबादी और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर खास ध्यान दिया जाएगा।