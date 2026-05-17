मणिपुर में तनाव: नागा-कुकी झड़प के बाद 20 लोग अब भी बंधक, बातचीत ठप देश May 17, 2026

नागा और कुकी समुदायों के बीच हुई झड़पों के बाद मणिपुर में बंधक संकट छाया हुआ है। बीते 13 और 14 मई को 3 कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या के बाद कुल 48 लोगों को अगवा कर लिया गया था। उप-मुख्यमंत्री लोसी डिको और नेमचा किपगेन सभी को छुड़ाने के प्रयासों में जुटे हैं। अब तक 28 लोगों को रिहा करा लिया गया है, लेकिन 20 लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं।