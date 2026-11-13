मणिपुर हिंसा की जांच अभी तक नहीं हो सकी पूरी,

मणिपुर हिंसा की जांच अभी तक नहीं हो सकी पूरी, पैनल को छठी बार समय दिया

लेखन गजेंद्र 10:16 pm Nov 13, 202610:16 pm

क्या है खबर?

मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बीच, गृह मंत्रालय ने जांच करने वाले पैनल को रिपोर्ट जमा करने के लिए छठी बार समय दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि केंद्र ने मणिपुर में मैतेई-कुकी हिंसा के कारणों और कमियों की जांच कर रहे 3 सदस्यों वाले जांच आयोग को छठी बार एक्सटेंशन दिया है। आयोग 20 मई, 2027 तक अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है।