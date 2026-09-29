गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी समिति मांग रही धर्म-वार आंकड़े (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी समिति संपत्ति-वाहन खरीद के आधार पर मांग रही धर्म-वार आंकड़े- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 08:52 pm Sep 29, 202608:52 pm

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय की अगुवाई वाली जनसांख्यिकीय बदलावों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) ने राज्यों से पिछले 15 साल का ऐसा आंकड़ा मांगा है, जिसे धर्म के हिसाब से अलग-अलग करके बताया गया हो। द हिंदु की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने, स्कूल में दाखिले, आधार कार्ड, वोटर आदि से जुड़ा धर्म के आधार पर आंकड़े जानना चाहती है। राज्य सरकारें उलझन में हैं, क्योंकि उनके विभाग धर्म के आधार पर जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं।