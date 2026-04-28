तमिलनाडु में मिला 12,000 साल पुराना जीवाश्म बिस्तर, भारत के इतिहास का नया पन्ना खुला
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तमिलनाडु के पन्नीयुर में एक विशाल जीवाश्म बिस्तर का पता चला है, जो 8,000 से 12,000 साल पुराना है और होलोसीन काल से जुड़ा है। 2023 में हुई भारी बारिश से मिट्टी हटने के बाद ये प्राचीन अवशेष सामने आए थे। जूलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने फौरन इसकी पहचान की और इसकी अहमियत को समझा। अब यह जगह भारत में प्रागैतिहासिक जीवन के इतिहास में एक नई जानकारी जोड़ती है।
भूपेंद्र यादव ने ZSI की सराहना की, संरक्षण पर दिया जोर
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस साइट को सुरक्षित रखने के लिए ZSI की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी खोजें हमें बताती हैं कि हजारों सालों में भारत का मौसम और वन्यजीव कैसे बदलते रहे हैं। इसलिए, हमारी प्राकृतिक विरासत को बचाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोज होते रहें।