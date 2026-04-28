तमिलनाडु में मिला 12,000 साल पुराना जीवाश्म बिस्तर, भारत के इतिहास का नया पन्ना खुला देश Apr 28, 2026

तमिलनाडु के पन्नीयुर में एक विशाल जीवाश्म बिस्तर का पता चला है, जो 8,000 से 12,000 साल पुराना है और होलोसीन काल से जुड़ा है। 2023 में हुई भारी बारिश से मिट्टी हटने के बाद ये प्राचीन अवशेष सामने आए थे। जूलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने फौरन इसकी पहचान की और इसकी अहमियत को समझा। अब यह जगह भारत में प्रागैतिहासिक जीवन के इतिहास में एक नई जानकारी जोड़ती है।