हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर (फाइल तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर, तापमान 10 डिग्री गिरा

लेखन गजेंद्र 12:31 pm Sep 29, 202612:31 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर सितंबर के आखिर में मौसम बदल गया है। यहां की कांगड़ा घाटी की धौलाधार पर्वत शृंखला पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। घाटी के हिल स्टेशन धर्मशाला, पालमपुर और बीड़ बिलिंग में भी मौसम में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है।