हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर, तापमान 10 डिग्री गिरा
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर सितंबर के आखिर में मौसम बदल गया है। यहां की कांगड़ा घाटी की धौलाधार पर्वत शृंखला पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। घाटी के हिल स्टेशन धर्मशाला, पालमपुर और बीड़ बिलिंग में भी मौसम में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है।
ठंड
शिमला समेत कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ी
मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार रात को किन्नौर जिले के कल्पा गांव में 18 साल बाद सितंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो 4.4 डिग्री सेल्सियस है। 24 सितंबर, 2008 को कल्पा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री था।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मंगलवार 29 सितंबर को हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है।
मौसम
मनाली में भी बर्फबारी, गुरुवार से खुलेगा मौसम
प्रदेश में कुल्लू जिले के मनाली में भी मंगलवार को बर्फबारी हुई है। हालांकि, यह पहाड़ों की सफेद चोटियों पर साफतौर पर दिखी है, जो आसमान साफ होने के बाद नजर आया।
मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से मौसम साफ और शुष्क होगा।
पहाड़ों पर सेब की फसल टूटने का समय है, ऐसे में बर्फबारी से फसल पर असर पड़ने और यातायात प्रभावित होने की संभावना है।
ट्विटर पोस्ट
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। घाटी के हिल स्टेशन धर्मशाला, पालमपुर और बीड़ बिलिंग में मौसम हुआ ठंडा। pic.twitter.com/cyREYAay1z— thehillnews.in (@thehill_news) September 29, 2026