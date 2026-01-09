हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यात्री बस खाई में गिरी

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से 9 की मौत, 40 घायल

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Jan 09, 202604:59 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यात्रियों से भरी एक निजी बस खाई में गिर गई, जिसमें 9 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में 40 लोग घायल हैं। हादसा रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में हुआ है। घटना के समय बस में 60 लोग सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बस शिमला से राजगढ़ होते हुए कुपवी जा रही थी, तभी सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और कई बार पलटी।