हिमाचल प्रदेश में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से 9 की मौत, 40 घायल

लेखन गजेंद्र
Jan 09, 2026
04:59 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यात्रियों से भरी एक निजी बस खाई में गिर गई, जिसमें 9 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में 40 लोग घायल हैं। हादसा रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में हुआ है। घटना के समय बस में 60 लोग सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बस शिमला से राजगढ़ होते हुए कुपवी जा रही थी, तभी सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और कई बार पलटी।

हादसा

बस के परखच्चे उड़े

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि बस काफी जर्जर हालत में थी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों को संदेह है कि बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया होगा, जिससे सड़क पर फिसलन होने के कारण बस करीब 60 मीटर नीचे तक लुढ़क गई। सभी मृतक और घायल हिमाचल प्रदेश के ही बताए जा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

हिमाचल प्रदेश में हादसा

दुख

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सहायता का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना को लेकर एक्स पर लिखा, 'इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जिला प्रशासन को मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता देने और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। हम सभी इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं।'

