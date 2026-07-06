मनाली में पैराग्लाइडर अनियंत्रित होने के बाद हाईवे पर गिरा, पायलट को मामूली चोटें आईं

चिंता

पहले भी हो चुके हैं हादसे

इसी साल, मई में डोभी स्थल से उड़ान भरने वाला एक पर्यटक कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक उतर गया था। जनवरी 2025 में, हैदराबाद के 31 वर्षीय पर्यटक की रायसन में तेज हवा के झोंके के कारण ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी। दिसंबर 2025 में भी गरसा स्थल पर एक पर्यटक 80 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। फरवरी 2024 में, तेलंगाना की एक पर्यटक की डोभी में हवा में गिरने से मृत्यु हो गई।