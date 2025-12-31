हिमाचल प्रदेश के एक गांव में पहली बार पहुंची बस

हिमाचल प्रदेश के गांव में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बस, ग्रामीणों ने फूल बरसाए

लेखन गजेंद्र 01:17 pm Dec 31, 202501:17 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश की वादियों में कई ऐसे गांव हैं, जहां अब भी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं है और लोगों को दूर-दराज तक पैदल या अपने वाहन से जाना पड़ता है। ऐसा ही एक गांव मंडी जिले में है। यहां के करसोग उपमंडल के तहत आने वाले तुमन गांव में आजादी के 75 साल बाद सरकारी परिवहन बस पहुंची, तो लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने रिबन काटकर और फूलों की माला पहनाकर बस का स्वागत किया।