हिमाचल प्रदेश के गांव में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बस, ग्रामीणों ने फूल बरसाए
हिमाचल प्रदेश की वादियों में कई ऐसे गांव हैं, जहां अब भी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं है और लोगों को दूर-दराज तक पैदल या अपने वाहन से जाना पड़ता है। ऐसा ही एक गांव मंडी जिले में है। यहां के करसोग उपमंडल के तहत आने वाले तुमन गांव में आजादी के 75 साल बाद सरकारी परिवहन बस पहुंची, तो लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने रिबन काटकर और फूलों की माला पहनाकर बस का स्वागत किया।
तुमन गांव में बस के स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें लोग फूल-माला लेकर हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (HRTC) बस का स्वागत करते दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवहन निगम की बस शुरू होने से अब लोगों को बस पकड़ने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में करसोग उपमंडल के तलैहन गांव में बस पहुंची थी। पिछले दिनों 16 दिसंबर में शिमला के गाैंचा गांव में बस पहुंची थी।
In cities, buses are ignored.— The Modern Himachal (@I_love_himachal) December 30, 2025
In Tummun, Karsog (Mandi), villagers celebrate a bus with ribbon-cutting and flower garlands 💐
Why?
Because it’s the first time an HRTC bus has reached their village.
In the hills, connectivity is celebration.
That’s why HRTC isn’t just… pic.twitter.com/6gk5PL8O1n