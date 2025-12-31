LOADING...
हिमाचल प्रदेश के गांव में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बस, ग्रामीणों ने फूल बरसाए

लेखन गजेंद्र
Dec 31, 2025
01:17 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश की वादियों में कई ऐसे गांव हैं, जहां अब भी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं है और लोगों को दूर-दराज तक पैदल या अपने वाहन से जाना पड़ता है। ऐसा ही एक गांव मंडी जिले में है। यहां के करसोग उपमंडल के तहत आने वाले तुमन गांव में आजादी के 75 साल बाद सरकारी परिवहन बस पहुंची, तो लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने रिबन काटकर और फूलों की माला पहनाकर बस का स्वागत किया।

2023 में करसोग के तलैहन गांव में पहुंची थी बस

तुमन गांव में बस के स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें लोग फूल-माला लेकर हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम (HRTC) बस का स्वागत करते दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवहन निगम की बस शुरू होने से अब लोगों को बस पकड़ने के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में करसोग उपमंडल के तलैहन गांव में बस पहुंची थी। पिछले दिनों 16 दिसंबर में शिमला के गाैंचा गांव में बस पहुंची थी।

