हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल में आग लगी, मचा हड़कंप

हादसा

स्कूल में चल रहा था मरम्मत का कार्य

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे भवन में धुआं उठता देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी थी। आग की वजह से स्कूल भवन की तीसरी मंजिल पर NCC रूम में रखा सामान जल गया और इमारत के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जिस भवन में आग लगी, वहां मरम्मत और रिपेयरिंग का काम चल रहा था।