हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल में आग लगी, मचा हड़कंप
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित सैनिक स्कूल में मंगलवार दोपहर को आग लग गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग सुजानपुर टिहरा सैनिक स्कूल में एकेडमिक ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर लगी थी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
हादसा
स्कूल में चल रहा था मरम्मत का कार्य
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे भवन में धुआं उठता देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी थी। आग की वजह से स्कूल भवन की तीसरी मंजिल पर NCC रूम में रखा सामान जल गया और इमारत के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जिस भवन में आग लगी, वहां मरम्मत और रिपेयरिंग का काम चल रहा था।
हादसा
स्कूल में छुट्टी होने की वजह से बड़ा हादसा टला
स्कूल की जिस मंजिल पर आग लगी है, वहां पढ़ाई होती है, लेकिन अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं है। इससे बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि एक दिन पहले ही सोलन जिले के अर्की बाजार में भी एक आवासीय इमारत के 2 घरों में आग लग गई थी, जिसमें जलकर एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद इमारत से लोगों को बचाया गया।
ट्विटर पोस्ट
स्कूल भवन में आग
Fire Broke out in Sujan Tihar Sainik School, Hamirpur, Himachal Pradesh.#HimachalPradesh #sainikschool #firebrokeoute pic.twitter.com/QNYUn6grMU— Vinod Katwal (@Katwal_Vinod) January 13, 2026