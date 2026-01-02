धर्मशाला में छात्रा की मौत का मामला: प्रोफेसर समेत 3 छात्राओं पर रैगिंग-यौन उत्पीड़न का मुकदमा
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। घटना पिछले साल सितंबर 2025 की है, जब छात्रा को मारपीट और उत्पीड़न के बाद कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। उसकी 26 दिसंबर, 2025 को मौत हो गई है। पुलिस ने पीड़िता के पिता और छात्रा के बयान के बाद कॉलेज के प्रोफेसर और 3 छात्राओं को आरोपी बनाया है।
आरोप
क्या है आऱोप?
पीड़िता के पिता ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी और उसका यौन उत्पीड़न किया था। वहीं, कॉलेज की 3 वरिष्ठ छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका पर पीड़िता को 18 सितंबर, 2025 को बुरी तरह पीटने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-75, 115(2), 3(5), हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा-3 के तहत FIR दर्ज की है।
घटना
क्या है मामला?
धर्मशाला के सरकारी कॉलेज की छात्रा को काफी समय से परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि वरिष्ठ छात्राओं ने उसे 18 सितंबर को पीटा था, जिससे उसको काफी चोट आई थी। इसके अलावा लगातार परेशान किए जाने से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। उसका स्वास्थ्य गिरने पर उसे पहले हिमाचल के कई अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया।