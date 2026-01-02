हिमाचल प्रदेश में छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने प्रोफेसर और 3 छात्राओं पर मामला दर्ज किया

धर्मशाला में छात्रा की मौत का मामला: प्रोफेसर समेत 3 छात्राओं पर रैगिंग-यौन उत्पीड़न का मुकदमा

लेखन गजेंद्र 02:23 pm Jan 02, 202602:23 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक सरकारी कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। घटना पिछले साल सितंबर 2025 की है, जब छात्रा को मारपीट और उत्पीड़न के बाद कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। उसकी 26 दिसंबर, 2025 को मौत हो गई है। पुलिस ने पीड़िता के पिता और छात्रा के बयान के बाद कॉलेज के प्रोफेसर और 3 छात्राओं को आरोपी बनाया है।