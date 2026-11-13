हिमाचल में पैराग्लाइडिंग को लेकर दहशत, महीने में 5 हादसे हुए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हिमाचल में पैराग्लाइडिंग को लेकर दहशत; महीने में 5 हादसे, बुल्गारिया और नोएडा पर्यटक की मौत

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Nov 13, 202605:24 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय पैराग्लाइडिंग को लेकर लोगों में दहशत बढ़ रही है। इस महीने 5 हादसे हुए, जिसमें इस हफ्ते हुए 2 हादसों में 2 लोगों की जान गई है। पिछले दिनों नोएडा और बुल्गारिया के पर्यटकों की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। इसके बाद, एक रूसी पर्यटक मंडी में 100 मीटर की ऊंचाई पर हाइटेंशन तार में फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत से बचाया गया। हादसों ने एडवेंचर टूरिज्म की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।