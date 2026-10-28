इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के कोर्ट रूम में वकीलों ने फेंकी कुर्सियां, भारी बवाल

बार एसोसिएशन ने 27 अक्टूबर को लिखे पत्र में बताया कि न्यायमूर्ति की कोर्ट में पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए अलग कुर्सी की व्यवस्था है।

सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने जब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से पीछे बैठने को कहा तो अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने वकील को फटकार दिया।

आरोप है कि अधिवक्ता की शिकायत पर न्यायमूर्ति ने भी वकील को उंगली दिखाकर जेल भेजने की बात की, पुलिस अधिकारी से माफी मंगवाई और मजाक बनाया।