गुरूग्राम में भारी बारिश के कारण 'वर्क फ्रॉम होम' लागू, दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी

गुरूग्राम में 12 घंटे में 97 मिमी बारिश होने के एक दिन बाद, गुरुवार सुबह भी भारी बारिश जारी रही, जिससे दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित हो गया।

IMD ने गुरूग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट और दक्षिणी हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने कॉरपोरेट सेक्टर और निजी संस्थानों से आग्रह किया है कि वे कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दें।