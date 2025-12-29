उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, जानिए क्या कहा

आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश? मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "हम पाते हैं कि कानून के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस पर 14 दिन की नोटिस जारी की जाए। इसी तरह जवाब आने तक सेंगर की जमानत पर रोक लगाई जाती है। अपराध की प्रकृति के आधार पर जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है।"

दलील CBI ने जमानत के खिलाफ क्या दी दलीलें? CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला धारा 376 और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज है। सेंगर की जमानत आगे चलकर अन्य मामलों में नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को निर्विवाद रूप से IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

Advertisement

बयान हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक- CJI SG मेहता की दलीलों पर CJI सूर्यकांत ने कहा, "फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आजादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस (पीड़िता के पिता की हत्या) में अभी भी जेल में है।" CJI ने कहा, "व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे।"

Advertisement

बयान पीड़िता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा? पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्या ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। पीड़ित परिवार को लगा था कि आरोपी रिहा हो गया, तो उसकी गैंग उसके परिवार के बाकी सदस्यों को मार देगी। मैं पीड़ित के चाचा का वकील हूं। उनके चाचा को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का दबाव चल रहा है। उनके परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया है और अब उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा।"

जमानत हाई कोर्ट ने सेंगर को दी थी सशर्त जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर की सजा को भी उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने और जमानत अवधि में दिल्ली में ही रहने के आदेश दिए थे। इसी तरह शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने की चेतावनी दी थी।

आधार सेंगर को किस आधार पर मिली थी जमानत? हाई कोर्ट ने माना था कि सेंगर के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 5(C) के तहत अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(B) के लिए लोक सेवक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि पीड़िता की जान को खतरा होने को देखते हुए कोर्ट किसी व्यक्ति को इस वजह से हिरासत में नहीं रख सकते कि पुलिस या अर्धसैनिक बल अपना काम ठीक से नहीं करेंगे।