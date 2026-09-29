दिल्ली-NCR में समय से पहले होने लगा सर्दी का अहसास

क्या दिल्ली-NCR में समय से पहले आ गई सर्दी? मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी

लेखन भारत शर्मा 02:47 pm Sep 29, 202602:47 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों के लिए पिछले कुछ दिनों से हवा में घुली ठंडक सर्दियों का शुरुआती अहसास जरूर हो सकती है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह अभी सर्दियों की अधिकारिक शुरुआत नहीं है। दिल्ली-NCR में हाल ही में हुई बारिश, ठंडी हवाओं और बादलों के बदलते स्वरूप के कारण मौसम में यह बदलाव आया है, जिसे विशेषज्ञ दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई और सर्दियों के बीच का मौसमी बदलाव मान रहे हैं।