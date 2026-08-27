उत्तर प्रदेश: शामली में जिम के बाहर हरियाणावी गायक अंकित बालियान की हत्या, 18 गोलियां मारी

पुलिस ने बताया कि 4 हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे और जिम के बाहर घात लगाए बैठे थे।

बालियान जैसे ही जिम से बाहर निकलकर अपनी स्कॉर्पियो की ओर बढ़े, हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो गए।

बालियान ने खुद को बचाने के लिए SUV के पीछे दीवार से छिपकर बचने की कोशिश की, लेकिन 5 गोलियां उनके सिर और पेट में लगी, जिससे मौके पर मौत हो गई।

गाड़ी के शीशों पर भी गोलियां लगी हैं।