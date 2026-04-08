देशद्रोह मामले में दोषी रामपाल बाबा को मिली जमानत, 11 साल बाद हरियाणा जेल से छूटा

मामला किस मामले में सजा काट रहे रामपाल 12 जुलाई, 2006 को रोहतक के करोन्था आश्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक पर टिप्पणी को लेकर रामपाल और आर्य समाज समर्थकों बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। 14 जुलाई, 2014 को हिसार अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दौरान रामपाल के समर्थकों ने अदालत में हिंसा शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस 19 नवंबर को रामपाल को गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची, जहां हिंसा में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई।

अवमानना 2018 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा हिसार की अदालत ने 2018 में, आश्रम में हुई मौतों के सिलसिले में रामपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रामपाल ने हिसार अदालत में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन 22 सितंबर, 2025 को इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा। रामपाल के खिलाफ कुल 14 मामले दर्ज हैं, जिनमें 11 में वह बरी हो चुकी है। अभी उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला चल रहा है।

Advertisement