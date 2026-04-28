हरियाणा के भिवानी में धमाके के साथ निजी बस में लगी आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के भिवानी में धमाके के साथ निजी बस में लगी आग, 2 यात्री जिंदा जले

लेखन गजेंद्र 09:29 am Apr 28, 202609:29 am

क्या है खबर?

हरियाणा के भिवानी जिले में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक चलती कार में अचानक धमाके के साथ आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 यात्री जिंदा जल गए। घटना के समय निजी बस भिवानी से हांसी जा रही थी, तभी मिलकपुर गांव में हादसा हुआ। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन दल ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।