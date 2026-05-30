हरियाणा के फरीदाबाद में बुलडोजर अभियान से पहले इंटरनेट और SMS पर प्रतिबंध

हरियाणा के फरीदाबाद में बुलडोजर अभियान से पहले इंटरनेट और SMS पर प्रतिबंध, जानिए कारण

लेखन गजेंद्र 12:18 pm May 30, 202612:18 pm

क्या है खबर?

हरियाणा सरकार ने शनिवार को एक दिन के लिए फरीदाबाद जिले के NIT जोन में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय गृह विभाग ने तब लिया, जब उसे पता चला कि यहां तोड़फोड़ अभियान के दौरान सार्वजनिक शांति भंग होने और तनाव भड़कने का खतरा है। सरकार ने फिलहाल शनिवार तड़के साढ़े 12 बजे से रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा, मोबाइल फोन पर संदेश सेवा (SMS) और डोंगल सेवाओं को रोक दिया है।