हरियाणा के IMT मानेसर में हजारों कर्मचारी हड़ताल पर, पुलिस का लाठीचार्ज; जानिए है मामला

हरियाणा के गुरूग्राम में हड़ताल कर रहे प्रमुख औद्योगिक केंद्र IMT मानेसर के कर्मचारियों की गुरुवार को पुलिस से तीखी नोंक-झोक हो गई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। घटना में 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए और एक कर्मचारी का सिर फट गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि प्रशासन ने यहां धारा 163 लगाई है, जिससे यहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी।

प्रदर्शन बाइक में आग लगाई, चार पहिया वाहन में तोड़फोड़ अपनी मांगों को लेकर करीब 10,000 संविदा कर्मचारी अपनी-अपनी कंपनी गेट के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं। पुलिस गुरुवार को कर्मचारियों से बात करने पहुंची थी। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों का वीडियो बनाया तो उन्होंने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस की लाठीचार्ज से नाराज कर्मचारियों ने एक बाइक में आग लगा दी और चार पहिया वाहन पर भी पथराव किया है।

घटना सबसे पहले होंडा कंपनी के कर्मचारियों ने शुरू की थी हड़ताल सबसे पहले होंडा कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद सत्यम, मुंजाल शोवा, रिको समेत 10 कंपनियों के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान करीब 10,000 कर्मचारी अपनी-अपनी कंपनी के सामने हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें प्रबंधन की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। बता दें कि मानेसर का यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग के लिए चर्चित है।

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मांग कर्मचारियों की क्या है मांगे? हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि उनका पिछले 11 सालों से वेतन नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई आसमान पर है। उन्होंने मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में अनुबंध पर काम करने वाले मजदूरों का काम के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन किया जाए, तय समय से अधिक काम कराने पर भुगतान हो, कार्यस्थल पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी स्थायी हो।

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