गुरूग्राम में SGT विश्वविद्यालय संस्थापक के बेटे को बंधक बनाने वाले 4 शूटर मुठभेड़ में ढेर

गुरूग्राम में SGT विश्वविद्यालय संस्थापक के बेटे को बंधक बनाने वाले 4 शूटर मुठभेड़ में ढेर

लेखन गजेंद्र 09:17 am Jul 10, 202609:17 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में गुरुवार देर रात को पुलिस और दीपक नंदाल गिरोह से जुड़े 5 शूटरों का आमना-सामना हो गया, जिसमें चार शूटर ढेर हो गए और एक घायल है। घटना पॉश इलाका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के पास सुशांत लोक-2 की है। सभी आरोपियों ने गुरुग्राम के SGT विश्वविद्यालय के संस्थापक के बेटे के बेटे को आवास पर बंधक बना लिया था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो उनकी शूटरों से मुठभेड़ हुई।