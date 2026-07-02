फरीदाबाद में पुलिस को ठिकाना बताने पर 2 गुटों के बीच झगड़ा, युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाई

फरीदाबाद में पुलिस को ठिकाना बताने पर दबंगों ने युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाई, गंभीर घायल

लेखन गजेंद्र 02:49 pm Jul 02, 202602:49 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के फरीदाबाद में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें एक युवक को दौड़ाकर उसके पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई। घटना सिरोही और धौज गांवों के 2 गुटों के बीच बताई जा रही है। स्कॉर्पियो चालक की पहचान परवेज के रूप में हुई है, जबकि पीड़ित नफीस की हालत गंभीर है। घटना का 17 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें काली स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति को कुचलते देखा जा सकता है।