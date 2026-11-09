उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार में जिंदा जले 6 लोग

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर पोल से टकराई कार, जिंदा जले 6 यात्री

लेखन गजेंद्र 10:36 am Nov 09, 202610:36 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे में कार सवार सभी 6 लोग जिंदा जल गए। घटना की सूचना आसपास के राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद आग को बुझाया गया। सभी मृतक हरियाणा के जींद जिले के बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है।