गुरूग्राम में जलभराव की बिगड़ती स्थिति के बीच भाजपा सांसद धरमबीर सिंह का अजोबीगरीब आश्वासन

गुरूग्राम में जलभराव की बिगड़ती स्थिति के बीच भाजपा सांसद बोले- 2047 तक सब ठीक होगा

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Aug 26, 202601:46 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में बारिश से हुए जलभराव ने स्थिति भयावह बना दी है। अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गईं और स्कूल बसें घंटों तक पानी में फंसी रहीं। इस बीच, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धरमबीर सिंह का कहना है कि गुरूग्राम में तेजी से आबादी और वाहन बढ़े हैं, जिससे समस्या हो रही है। उन्होंने NDTV से बातचीत में कहा कि 2047 के लिए तैयार किया गया मास्टरप्लान सभी समस्याओं का समाधान कर देगा।