हरियाणा के अंबाला में 21 घंटे अभियान के बाद भी बोरवेल गिरा बच्चा नहीं बचा

हरियाणा: अंबाला में 21 घंटे चला बचाव अभियान, 220 फीट गहरे बोरवेल गिरा बच्चा नहीं बचा

लेखन गजेंद्र 10:52 am Jul 01, 202610:52 am

क्या है खबर?

हरियाणा के अंबाला में मंगलवार को 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे निर्भय को बचाया नहीं जा सका। पूरी रात करीब 21 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद बुधवार तड़के साढ़े 3 बजे उसे निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), भारतीय सेना और जिला प्रशासन की टीमें प्रयास कर रही थीं।