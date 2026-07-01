हरियाणा: अंबाला में 21 घंटे चला बचाव अभियान, 220 फीट गहरे बोरवेल गिरा बच्चा नहीं बचा
क्या है खबर?
हरियाणा के अंबाला में मंगलवार को 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे निर्भय को बचाया नहीं जा सका। पूरी रात करीब 21 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद बुधवार तड़के साढ़े 3 बजे उसे निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), भारतीय सेना और जिला प्रशासन की टीमें प्रयास कर रही थीं।
हादसा
बोरवेल में पानी भरने से हुई मौत
बचाव अभियान के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। NDRF के अधिकारियों ने बताया कि बारिश की वजह से अभियान में परेशान आ रही थी। इसके अलावा, बोरवेल में करीब 60 फीट की गहराई से पानी भरना शुरू हो गया, जिससे बच्चा नीचे की ओर जाने लगा और पानी का स्तर बढ़ने लगा। कई बार अभियान को भी ढीली मिट्टी के कारण रोकना पड़ा। इससे बच्चे के जीवित बचने की संभावना कम होती चली गई।
हादसा
खेलते समय गिरा था बच्चा
बरारा के धनाउरा गांव में निर्भय अपने पिता मनजीत के साथ दादा करनैल सिंह को खेत में नाश्ता देने जा रहा था। जब उसके पिता और दादा खेत में काम कर रहे थे, तभी निर्भय पास में खेलने लगा। बताया जा रहा है कि बच्चे ने बोरवेल को खुला देखकर उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। बोरवेल के आसपास फिसलन से बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और बोरवेल में गिर गया। बोरवेल का व्यास 9 इंच है।
ट्विटर पोस्ट
बोरवेल में भरा पानी
अंबाला के धन्यौडा गाँव से आई यह खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। 4 वर्षीय मासूम निरवैर के 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरने की सूचना ने हर संवेदनशील मन को व्यथित कर दिया है…— Karan Chautala (@kschautala) June 30, 2026
हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन और बचाव दल अपने अथक प्रयासों से निरवैर को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल होंगे।… pic.twitter.com/5dU1t6SOKw