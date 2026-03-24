सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा का हुआ निधन

निधन 10 दिन से बंद था उनका जीवन रक्षक उपचार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 14 मार्च को राणा को गाजियाबाद स्थित उनके घर से AIIMS डॉ बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल की उपशामक देखभाल इकाई में लाया गया था। निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया के लिए एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रमुख डॉ सीमा मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष चिकित्सा दल का गठन किया गया। इसके बाद उनके जीवन रक्षक उपचार को बंद किया गया था, जिससे मंगलवार को उनका स्वाभाविक निधन हो गया।

मामला क्या है मामला? राणा पंजाब विश्वविद्यालय में B.Tec के छात्र थे। वह 2013 में चंडीगढ़ में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और कोमा में चले गए। उसके बाद से राणा बिस्तर पर हैं। खाने में वे पाइप के जरिए केवल तरल पदार्थ लेते हैं। माता-पिता ने उनके इलाज के लिए नौकरी छोड़ दी, घर बेच दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद परिजनों ने इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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