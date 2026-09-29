गुरूग्राम में ग्राहक से सेवा शुल्क वसूलने पर रेस्तरां पर आर्थिक दंड (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुरूग्राम के रेस्तरां ने ग्राहक से लिया 116 रुपये सेवा शुल्क, अब भरने पड़ेंगे 31,000 रुपये

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Sep 29, 202601:24 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरूग्राम में एक रेस्तरां को ग्राहक से सेवा शुल्क के रूप में 116 रुपये लेना भारी पड़ गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया कि रेस्तरां ग्राहक को सेवा शुल्क वापस करे और मनमाने ढंग से बिल में यह शुल्क जोड़ने के लिए 31,000 रुपये का आर्थिक दंड चुकाए। आयोग अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर ने रेस्तरां को अनुचित व्यापार प्रथा अपनाने का दोषी ठहराया है।