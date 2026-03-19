गुजरात के सूरत में जरी कारखाने में आग लगने से 2 की मौत

गुजरात: सूरत के जरी कारखाने में गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:32 pm Mar 19, 202612:32 pm

क्या है खबर?

गुजरात के सूरत शहर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के कापोदरा इलाके में स्थित एक जरी खाने में आग लग गई और गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। घटना भरतनगर स्थित एक औद्योगिक इकाई में घटी है। बताया जा रहा है कि कारखाने के अंदर दो गैस सिलेंडर रखे थे, जो आग लगने के बाद फटे हैं। हादसे में 8 से 9 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं।