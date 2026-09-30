गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की

लेखन गजेंद्र 06:41 pm Sep 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए उसे सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनाया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण मांगने वाली और इसी से संबंधित मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा उन पर लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील की थी।