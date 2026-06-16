गुजरात: गांधीनगर के छात्रावास में 10वीं के छात्र का यौन शोषण

गुजरात: गांधीनगर के छात्रावास में 10वीं के छात्र का यौन शोषण, प्रधानाचार्य के बेटे पर आरोप

लेखन गजेंद्र 12:17 pm Jun 16, 202612:17 pm

क्या है खबर?

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रावास में रहने वाले 10वीं के छात्र का यौन शोषण किया गया है। घटना सेक्टर-21 थाना क्षेत्र के निजी स्कूल की है, जहां बाहरी छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है। छात्र से दुष्कर्म का आरोप स्कूल के प्रधानाचार्य के बेटे पर है। पुलिस ने पीड़ित छात्र के माता-पिता की शिकायत पर POCSO और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।