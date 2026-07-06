गुजरात के भावनगर में शेरनी ने एक पशुपालक को दबोचा, जान बचाने को सहलाता रहा

गुजरात के भावनगर में शेरनी ने एक पशुपालक को दबोचा, जान बचाने को सहलाता रहा

लेखन गजेंद्र 06:31 pm Jul 06, 202606:31 pm

क्या है खबर?

गुजरात के भावनगर जिले से सोमवार को एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां के पालीताना तालुक के गरजिया गांव में एक पशुपालक पर शेरनी ने हमला कर दिया। शेरनी ने करीब आधे घंटे तक पशुपालक कालूभाई बोगभाई परमार को अपने पैरों के नीचे दबोचे रखा। इस दौरान परमान झटपटाता रहा और जान बचाने के लिए शेरनी को भी सहलाता रहा। वीडियो में में परमार और शेरनी दिख रहे हैं, जबकि लोगों की आवाज सुनाई दे रही है।