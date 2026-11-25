गुजरात के भरूच में 2 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार

गुजरात में दोस्त की पत्नी से व्यक्ति ने लिया बदला, 2 साल की बेटी का रेप

लेखन गजेंद्र 12:27 pm Nov 25, 202612:27 pm

क्या है खबर?

गुजरात के भरूच जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी दोस्त की पत्नी से बदला लेने के लिए उसकी 2 साल की बेटी का रेप किया है। आरोपी की पहचान 28 साल के सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उस पर POCSO अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अभी बच्ची सदमे में है।