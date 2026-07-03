गुजरात ATS ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, नेटवर्क बढ़ाने में थे सक्रिय

जांच

UAPA के तहत दर्ज किया गया मुकदमा

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह समूह अपने परिचालन नेटवर्क को मजबूत करके गुजरात में जैश का एक संगठित मॉड्यूल बनाने का प्रयास कर रहा था। मॉड्यूल गुजरात और विभिन्न राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में था। ATS ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत FIR दर्ज की, जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।