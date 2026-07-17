गुजरात ATS ने जैश-ए-मोहम्मद के 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया

गुजरात ATS ने जैश-ए-मोहम्मद के 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, अब तक 13 पकड़े गए

लेखन गजेंद्र 11:47 am Jul 17, 202611:47 am

क्या है खबर?

गुजरात की आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को मेहसाना जिले के काडी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेजा गया है। ATS ने अब तक जैश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 13 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 जुलाई को 8 आतंकी गिरफ्तार हुए थे।