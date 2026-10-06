गुजरात में मेडिकल छात्रों को उत्पीड़न से बचाने के लिए चिकित्सा अधीक्षक ने ली रिश्वत, गिरफ्तार

गुजराती मीडिया के मुताबिक, डॉक्टर मेमन ने मेडिकल छात्रों से 5-5 हजार रुपये की मांग की थी। इसमें एक छात्र को रिश्वत देना मंजूर नहीं था।

उसने इसकी शिकायत ACB में कर दी। इसके बाद ब्यूरो ने 5 अक्टूबर को अस्पताल परिसर में स्थित डॉक्टर के आवास में जाल बिछाया।

ऑपरेशन के दौरान शिकायतकर्ता मेमन को पैसे देने गया था, जिसे मेमन ने ले लिया। तभी ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।