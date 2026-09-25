गुजरात के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में 6 दिन में 2 छात्रों ने आत्महत्या की

गुजरात के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में 6 दिन में 2 छात्रों ने आत्महत्या की, विरोध-प्रदर्शन शुरू

लेखन गजेंद्र 07:06 pm Sep 25, 202607:06 pm

क्या है खबर?

गुजरात के राजकोट जिले में स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय में 6 दिन के अंदर 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे परिसर में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार सुबह विश्वविद्यालय के मुख्य भवन की छठी मंजिल से कूदकर 20 वर्षीय छात्र हेमंत गंडमा ने अपनी जान दी है। वह आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। इससे पहले 19 सितंबर को महिला छात्रावास की 10वीं मंजिल से कूदकर एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। वह भी आंध्र प्रदेश की निवासी थी।