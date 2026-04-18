तमिलनाडु में सड़क हादसा, केरल के शिक्षकों समेत 9 लोगों की मौत

केरल शिक्षा मंत्री ने भर्ती और राहत का भरोसा दिलाया

इस दुखद घटना से पूरा इलाका गहरे सदमे में है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और दूसरे बड़े नेताओं ने मौके पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने भरोसा दिया कि नए स्टाफ की नियुक्ति जल्द की जाएगी और छात्रों के लिए काउंसलिंग की पूरी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।